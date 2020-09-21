Задержан подозреваемый в отправке письма с ядом Трампу

В Канаде задержали подозреваемого в попытке отравить президента Соединенный Штатов Дональда Трампа. Он был пойман при попытке въезда в США.
Об этом стало известно в понедельник, 21 сентября. Обстоятельства задержания и личность подозреваемого не разглашается.
Как сообщил телеканал NBC, подозреваемый был задержан при попытке пересечения границы США и Канады.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные отправили президенту США Дональду Трампу посылку с ядом рицином. Опасную посылку перехватили правоохранительные органы.