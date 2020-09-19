Трамп получил посылку с ядом

Неизвестные отправили президенту США Дональду Трампу посылку с ядом рицином.

Об этом сообщает телеканал CNN. Уточняется, что опасную посылку перехватили правоохранительные органы.

Рицин – белковый яд растительного происхождения. Он считается чрезвычайно опасным для человека. Яд представляет собой белый порошок без запаха, он хорошо растворяется в воде.

Общественный резонанс вызвала история с «отравлением» российского оппозиционера Алексея Навального. Он попал в больницу Омска после того, как его состояние неожиданно ухудшилось на борту самолета до Москвы. Врачи стабилизировали его состояние, позже оппозиционера перевели в клинику Берлина. Немецкие медики заявили об отравлении Навального. Российская сторона настаивает на том, что следов яда в его организме обнаружено не было.