Сборная России сыграет заключительный матч с Сербией в Лиге наций 18 ноября

В среду, 18 ноября, сборная России проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций против команды Сербии. Игра состоится на выезде.

На данный момент российские футболисты лидируют в группе 3 лиги В, набрав за 5 туров 8 очков. При этом на втором месте команда Венгрии, у которой столько же очков. Для российской команды мачт с Сербией станет не только заключительным в рамках группового этапа, но и очень важным.

Победа позволит футболистам выйти в лигу А на следующий розыгрыш Лиги наций. При этом ничьи тоже может хватить, однако нужно, чтобы Венгрия и Турция также сыграли на равных.

Напомним, что свой последний матч на данном турнире сборная России провела на выезде против Турции, уступив со счетом 2:3.

Матч против сборной Сербии начнется в 22:45 по московскому времени. Поединок пройдет без зрителей в Белграде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России уступила Турции со счетом 2:3. В матче отличился игрок «Зенита».