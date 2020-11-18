Организаторы «Евровидения-2021» не будут проводить новую жеребьевку полуфиналов

Известный песенный конкурс «Евровидение-2021» пройдет в том же самом порядке, как планировалось в 2020 году до отмены из-за коронавируса.

Данные об этом появились на официальном сайте международного конкурса во вторник, 17 ноября.

Отмечается, что организаторы отменили новую жеребьевку, которую планировали провести в январе следующего года. Вместо этого, все участники отмененного «Евровидения-2020» смогут принять участие в следующем году.

«Поскольку участие в конкурсе примет все та же 41 страна, участники от которой должны были петь в мае в Роттердаме, референтная группа «Евровидения» решила не проводить новой жеребьевки в январе. Это означает, что страны, которым в этом году выпало участвовать в первом и втором полуфиналах, останутся в тех же списках в Роттердаме в 2021 году», – говорится на сайте «Евровидения».

Напомним, что конкурс пройдет в Роттердаме в следующем году с 12 по 16 мая. Финал назначен на 22 мая в концертном зале Ahoy.

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