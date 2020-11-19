Капитан сборной России Джикия извинился за поражение от команды Сербии

Капитан сборной России Джикия извинился за поражение от команды Сербии
Сборная России проиграла с крупным счетом в гостях сербам. Фото: Михаил Киреев

Сборная России потерпела крупное поражение в заключительном матче Лиги наций. Капитан команды Георгий Джикия извинился за поражение от команды Сербии со счетом 0:5.

Футболист назвал матч «недоразумением и позором». А также попросил прощения за то, что происходило на поле 18 ноября.

«Говорить особо нечего. Хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», – заявил Георгий Джикия, сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

Напомним, что проигранный матч был ключевым для сборной России. В случае победы команда могла бы выйти из группы в Лигу А, в которой есть возможность цепляться за награды Лиги наций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная Германии повторила антирекорд 1931 года по пропущенным голам в одном матче.

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