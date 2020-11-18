Сборная Германии повторила антирекорд 1931 года по пропущенным голам в одном матче

Германия пропустила шесть мячей впервые с 1931 года. Фото: Pixabay

Германия пропустила шесть мячей впервые с 1931 года. Фото: Pixabay

Футболисты сборной Германии пропустили от команды Испании шесть безответных мячей в рамках группового этапа Лиги наций. Последний раз команда проигрывала со счетом 6:0 в начале прошлого века, сообщили на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Во вторник, 17 ноября, сборная Испании разгромила команду Германии с неприличным счетом 6:0. Последний раз немцы пропускали ровно такое же количество мячей в 1931 году от Австрии. При этом матч прошлого века имел товарищеский характер, а в данный момент – решал судьбы сборной.

В итоге, крупное поражение от испанцев лишило команду Йоахима Лева выхода из группы в Лиге наций. Германия заняла второе место. Первая строчка за испанцами, именно они отправятся в полуфинал турнира.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России сыграет заключительный матч в Лиге наций против команды Сербии 18 ноября.