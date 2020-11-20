В России впервые больше 24 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки

В России впервые больше 24 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки
В России новый рекорд по суточному приросту. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция ставит очередной рекорд по заболеваемости. За прошедшие сутки в России выявлено более 24 тыс. заразившихся.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на пятницу, 20 ноября, в России выявлено 24 318 новых случаев за сутки. Всего заболевших за весть период пандемии – 2 039 936 человек.

Отметим, что скончались от коронавируса за сутки 461 пациент. Общее число летальных исходов – 35 311. При этом победить инфекцию смогли более 24 тыс. человек. За всю пандемию – 1 551 414 пациентов.

Напомним, что лидерами по суточному приросту остаются две столицы России. В Москве 6 902 случаев, а в Петербурге – 2 394. Третье место за Московской областью – 887 человек заразились инфекцией за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как говорить с детьми о Covid-19.

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