В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как говорить с детьми о Covid-19

Общение с детьми о коронавирусе позволит обезопасить самих малышей. Родителям стоит поддерживать разговор на социально важную тему.

Данные о том, что стоит рассказывать детям о коронавирусе, появились на сайте Роспотребнадзора в пятницу, 20 ноября.

В Ведомстве отмечает, что малышам стоит напоминать о гигиене и профилактике. При этом не стоит запугивать детей опасностью болезни.

«Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний – это просто поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть запугивающий разговор. Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание», – заявили эксперты.

Такие методы позволят детям избавиться от чувства тревоги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, кто реже всего заражается коронавирусом.