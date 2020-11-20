Врач рассказал, кто реже заражается коронавирусом

Стало известно, кто менее всего подвержен риску заражения коронавирусной инфекцией.

По словам врача-аллерголога, доктора медицинских наук, профессора, заведующей отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Веры Ревякиной, люди, которые имеют аллергию заражаются коронавирусом реже, пишет РИА «Новости».

Она пояснила, что такие люди реже болеют коронавирусом, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что с начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 015 608 случаев заражения, выздоровел 1 526 656 пациентов, умерло 34 850 человек.