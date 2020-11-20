Врач рассказал, кто реже заражается коронавирусом

Врач рассказал, кто реже заражается коронавирусом
Люди, которые имеют аллергию заражаются коронавирусом реже. Фото: pixabay.com

Стало известно, кто менее всего подвержен риску заражения коронавирусной инфекцией.

По словам врача-аллерголога, доктора медицинских наук, профессора, заведующей отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Веры Ревякиной, люди, которые имеют аллергию заражаются коронавирусом реже, пишет РИА «Новости».

Она пояснила, что такие люди реже болеют коронавирусом, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что с начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 015 608 случаев заражения, выздоровел 1 526 656 пациентов, умерло 34 850 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников. Америка занимает первое место по количеству заболевших инфекцией.

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