Амбулаторные пациенты в Петербурге получат лекарства без положительного теста на COVID-19

В Петербурге пациенты, которые лечатся на дому, смогут получить бесплатные препараты, не дожидаясь положительного ПЦР-теста. Врач сможет выдать их, основываясь, в том числе на симптомах.

Как сообщил в пятницу, 20 ноября, в ходе пресс-конференции первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, ждать положительного ПЦР-теста будет не нужно для того, чтобы получить бесплатные лекарства.

При наличии симптомов ОРВИ и гриппа, в том числе таких как ломота в суставах, повышенная температура, отсутствие обоняния, а также при контакте с уже заболевшим, пациент сможет получить лекарства при первом визите врача.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что получать в полной мере бесплатные лекарства амбулаторные пациенты во всех районах Петербурга смогут со следующей среды. На закупку препаратов из федерального бюджета для Северной столицы выделили 203 млн рублей.