Названы сроки выдачи бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с COVID-19 в Петербурге

Названы сроки выдачи бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с COVID-19 в Петербурге
Петербург - в лидерах по числу новых заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В рамках выделенных средств из федерального бюджета Петербург получил на бесплатные лекарства для коронавирусных больных более 203 млн рублей. Горожан обещают начать обеспечивать препаратами со следующей среды.

Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По его словам, выделенные средства рассчитаны примерно на 26 тысяч амбулаторных больных. Стоимость лечения зависит от степени тяжести заболевания – от 3 тысяч до 16 тысяч рублей.

Сарана пояснил, что деньги довели до районных администраций еще 10 ноября. Районы распределяют их по поликлиникам, которые и должны закупить препараты. Он уточнил, что в отдельных районах пациенты начинают получать лекарства с сегодняшнего дня. Во всех районах в полной мере обеспечивать жителей лекарствами начнут до среды.

Представитель комздрава также добавил, что амбулаторные пациенты будут смогут получать препараты от врача при первом вызове.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге еще три лаборатории будут принимать анализы на коронавирус.

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