В Петербурге еще три лаборатории будут принимать анализы на коронавирус

В Петербурге увеличится число лабораторий, в которых можно будет сдать тесты на коронавирусную инфекцию. К открытию готовятся спецкабинеты в Елизаветинской больнице, НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе и в больнице №26.

Из горбюджета на дооснащение пяти диагностических лабораторий в районах выделили 34,2 млн рублей. Также 100 млн рублей выделено на закупку тест-систем районным лабораториям.

Как сообщили в Смольном, мощность всех лабораторий будет увеличена на 8 тыс. тестов в сутки. Сейчас в городе работают 48 лабораторий, которые ежесуточно проводят в среднем более 33 тыс. тестов, иногда этот показатель достигает 40 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки медицинские работники взяли пробы у 43 237 петербуржцев. В городе под наблюдением врачей находится 2 978 пациентов. В обсерваторе – 71 человек. Остальные 2052 пациента контактные. И 855 человек находится на самоизоляции.