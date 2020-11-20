На коронавирус за сутки проверились 43 тыс. петербуржцев

Жители Северной столицы активно сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки медицинские работники взяли пробы у 43 237 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге на пятницу, 20 ноября, в городе под наблюдением врачей находится 2 978 пациентов. В обсерваторе – 71 человек. Остальные 2052 пациента контактные. И 855 человек находится на самоизоляции.

Также жители города продолжают интересоваться и задавать вопросы связанные с коронавирусом в Единую региональную информационно-справочную службу. За прошедшие сутки работники обработали 1 112 вызовов. Напомним, что позвонить может абсолютно каждый по номеру 122.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие ограничения в Петербурге ждут продления. Пока Смольный объявляет о новых ограничениях в Петербурге, под конец подходят уже некоторые из них.