Сосновый Бор перешел в «желтую» зону ограничений по Covid-19

Теперь клубы будут работать до 23:00. Фото: unsplash.com

Теперь клубы будут работать до 23:00. Фото: unsplash.com

Город Сосновый Бор в Ленобласти в связи с распространением заболеваемости коронавирусом перевели из зеленой зоны в желтую.

Об этом стало известно в пятницу, 20 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор 47-региона Александр Дрозденко.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, теперь на всей территории Ленобласти дискотеки и ночные клубы могут работать только до 23:00. При этом все посетители обязательно должны быть в масках или респираторах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти готовы увеличить коечный фонд до 3 тысяч для больных Covid-19. На сегодня в медучреждениях региона развернуто 2 327 коек, из них свободно – 743 (32%).