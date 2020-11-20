В Ленобласти готовы увеличить коечный фонд до 3 тысяч для больных Covid-19

В Ленобласти больницы стабильно держат резерв коек для пациентов с Covid-19 на уровне 30-35%. Об этом рассказал председатель Комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанина.

По его словам, на сегодня в медучреждениях региона развернуто 2 327 коек, из них свободно – 743 (32%). Вылегжанин отметил, регион готов довести количество коек до 3 тыс. В частности в качестве резервных мощностей рассматриваются койки Токсовской, Тосненской, Сиверской, Бокситогорской и Сланцевской больниц. Сейчас медучреждения работают по принципу «светофора».

Как сообщили в администрации 47-региона, в «красной» и «желтой» зонах плановая помощь в поликлиниках ограничена экстренными случаями и острым состоянием. Детям до года плановые приемы сохранены в привычном объеме.

Кроме того, поликлиники оформляют карты в организации отдыха и оздоровления и проводят осмотры для оформления в детские сады.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на дистанционное обучение перешли более 900 школьников.