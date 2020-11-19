В Ленобласти на дистанционное обучение перешли более 900 школьников

В Ленинградской области 921 ученик из 15 школ временно перешел дистанционный формат обучения. Дети будут подключаться к занятиям в классе, находясь дома.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал техническое решение удаленного обучения удобным и демократичным. Примеры подобных уроков смешанного формата представили в четверг, 19 ноября, на совещании «Организация дистанционного обучения в образовательных организациях Ленинградской области».
Участниками встречи стали директора и педагоги областных школ, а также глава региона. Учителя делились опытом и предлагали решения неожиданных проблем, которые могут встать на пути дистанционного обучения. К примеру, в одной из школ Мурино ребенку, наблюдающему за уроком онлайн, не было видно надписей на зеленой доске — педагоги решили подключить интерактивную доску, изображение на которой более четкое.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Минпросвещения, подхватить коронавирус в школах больше рискуют учителя, нежели ученики.