В Ленобласти на дистанционное обучение перешли более 900 школьников

"На мой взгляд, эта форма достаточно демократична и удобна", - заявил Александр Дрозденко. Фото: Правительство Ленинградской области

"На мой взгляд, эта форма достаточно демократична и удобна", - заявил Александр Дрозденко. Фото: Правительство Ленинградской области

В Ленинградской области 921 ученик из 15 школ временно перешел дистанционный формат обучения. Дети будут подключаться к занятиям в классе, находясь дома.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал техническое решение удаленного обучения удобным и демократичным. Примеры подобных уроков смешанного формата представили в четверг, 19 ноября, на совещании «Организация дистанционного обучения в образовательных организациях Ленинградской области».

Участниками встречи стали директора и педагоги областных школ, а также глава региона. Учителя делились опытом и предлагали решения неожиданных проблем, которые могут встать на пути дистанционного обучения. К примеру, в одной из школ Мурино ребенку, наблюдающему за уроком онлайн, не было видно надписей на зеленой доске — педагоги решили подключить интерактивную доску, изображение на которой более четкое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Минпросвещения, подхватить коронавирус в школах больше рискуют учителя, нежели ученики.