Минпросвещения: большему риску заразиться Covid-19 подвержены учителя, а не школьники

Минпросвещения: большему риску заразиться Covid-19 подвержены учителя, а не школьники
Более 55% учащихся российских школ находятся на очном обучении. Фото: pixabay.com

В Российских школах большему риску заразиться коронавирусом подвергаются преподаватели, а не учащиеся. При этом эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях спокойная. Об этом заявило Минпросвещения.

По словам первого замминистра ведомства Дмитрия Глушко, на сегодняшний день 0,07% от всего количества школ находятся на карантине, это всего 26 школ в 12 регионах страны.

В эфире телеканала «Россия 24» Глушко отметил, что школа, по его мнению, является самым безопасным местом, где может находиться ребенок.

Замминистра также отметил, что более 55% учащихся российских школ находятся на очном обучении, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Мясников раскритиковал популярную схему лечения коронавируса. Он заявил, что подобные методы «лечения» убивают.

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