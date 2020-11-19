«Опасный бред»: Мясников раскритиковал популярную схему лечения коронавируса

&#171;Опасный бред&#187;: Мясников раскритиковал популярную схему лечения коронавируса
Александр Мясников. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал популярную схему лечения COVID-19, которую ему уже несколько раз присылали пациенты, спрашивая совета.

По его словам, фото с рекомендациями по лечению COVID-19 прислали ему на оценку несколько пациентов. Врачи прописывали инфицированным антибиотики, кроверазжижающие препараты, гормоны, БАДы и комбинации других несовместимых между собой средств с множеством побочных явлений.

Мясников написал в своем Telegram-канале, что такой подход к лечению — «откровенный и опасный бред». И отметил, что подобные схемы «лечения» убивают.

Врач призвал своих коллег использовать те схемы лечения, которые утверждены Министерством здравоохранения России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников перечислил главные ошибки при домашнем лечении коронавируса. Он отметил, что сейчас нет препарата от коронавируса — медики лечат симптомы, облегчая организму борьбу с болезнью.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Александр Мясников врач пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские турфирмы готовятся к возвращению туристов из Китая
Как разрушалась усадьба Орловых-Денисовых за десятилетнее разбирательство с ...
Олег Эргашев рассказал, как Петербург помогает врачам во время пандемии Covid-19
Петербург получил более 30 млрд рублей на выплаты семьям с детьми и пенсионерам
«Опасный бред»: Мясников раскритиковал популярную схему лечения ...
Синоптики рассказали, что петербуржцам не стоит ждать теплой зимы
Ученые рассказали, как снизить риск заражения коронавирусом на 70%
Олег Эргашев: врачи не понимают, какой подвиг они совершают