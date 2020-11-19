«Опасный бред»: Мясников раскритиковал популярную схему лечения коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал популярную схему лечения COVID-19, которую ему уже несколько раз присылали пациенты, спрашивая совета.

По его словам, фото с рекомендациями по лечению COVID-19 прислали ему на оценку несколько пациентов. Врачи прописывали инфицированным антибиотики, кроверазжижающие препараты, гормоны, БАДы и комбинации других несовместимых между собой средств с множеством побочных явлений.

Мясников написал в своем Telegram-канале, что такой подход к лечению — «откровенный и опасный бред». И отметил, что подобные схемы «лечения» убивают.

Врач призвал своих коллег использовать те схемы лечения, которые утверждены Министерством здравоохранения России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников перечислил главные ошибки при домашнем лечении коронавируса. Он отметил, что сейчас нет препарата от коронавируса — медики лечат симптомы, облегчая организму борьбу с болезнью.