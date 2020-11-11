Доктор Мясников перечислил главные ошибки при домашнем лечении коронавируса

Медик и телеведущий Александр Мясников напомнил, что в случае заражения коронавирусом не существует средств, мгновенно облегчающих состояние. Специальные препараты, такие как хлорохин, можно принимать исключительно по назначению врача.

Мясников объяснил, что, по его мнению, не стоит прибегать к антибиотикам, подхватив COVID-19, поскольку они не помогают в борьбе с вирусом, но может выработаться резистентность, чреватая осложнениями в будущем. Кроме того, врач настоятельно рекомендует избегать приема разжижающих кровь лекарств при домашнем лечении — их применяют только в редких тяжелых случаях при постоянном наблюдении врачей.

Специалист добавил, что сейчас нет препарата от коронавируса — медики лечат симптомы, облегчая организму борьбу с болезнью. Мясников порекомендовал при температуре принимать парацетамол и, в качестве вспомогательных средств, витамины D, C и интерфероны в виде капель в нос.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам предоставят возможность выбора между отечественной вакциной против COVID-19 и зарубежной.