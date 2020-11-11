Россияне смогут выбрать между отечественным или импортным препаратом от Covid-19

Выбирать вакцину против коронавирусной инфекции россияне смогут добровольно. Для тех, кто не хочет отечественный препарат, тот сможет остановиться на импортном. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс».

По словам Александра Горелова, если у России будет возможность закупать импортный препарат для лечения коронавируса, то оперативный штаб по борьбе с болезнью обязательно это сделает.

«Штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор», – добавил Александр Горелов.

Кроме этого, эксперт отметил, что на данный момент в России существует четыре вакцины от инфекции. Две из них уже зарегистрированы. Остальные две – в скором времени тоже будут зафиксированы, когда пройдут необходимые клинические испытания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эффективность вакцины «Спутник V» оценивается в 92%.