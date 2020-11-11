Эффективность российского препарата «Спутник V» оценивается в 92%

В России продолжают тестировать отечественную вакцину от коронавируса. Фото: pixabay.com

В России продолжают тестировать отечественную вакцину от коронавируса. Фото: pixabay.com

Эффективность российского препарата от коронавируса «Спутник V» составила 92% после промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в своем официальном аккаунте в Twitter.

Кроме этого, в РФПИ отметили, что эффективность вакцины показала 90% среди 10 тыс. дополнительных волонтеров, которыми стали медики и граждане России из других групп риска.

Минздрав России также сообщил о важности опубликованных данных об отечественном препарате против коронавирусной инфекции.

«Минздрав России отмечает значимость представленных данных оценки профилактической эффективности и безопасности вакцины «Спутник V» для широкого применения вакцины в России и во всем мире», – заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в среду, 11 ноября, передает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие могут быть противопоказания при вакцинации от коронавируса.