Эффективность российского препарата «Спутник V» оценивается в 92%

Эффективность российского препарата от коронавируса «Спутник V» составила 92% после промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований.
Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в своем официальном аккаунте в Twitter.
Кроме этого, в РФПИ отметили, что эффективность вакцины показала 90% среди 10 тыс. дополнительных волонтеров, которыми стали медики и граждане России из других групп риска.
Минздрав России также сообщил о важности опубликованных данных об отечественном препарате против коронавирусной инфекции.
«Минздрав России отмечает значимость представленных данных оценки профилактической эффективности и безопасности вакцины «Спутник V» для широкого применения вакцины в России и во всем мире», – заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в среду, 11 ноября, передает ТАСС.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие могут быть противопоказания при вакцинации от коронавируса.