В России рассказали о возможных противопоказаниях при вакцинации от Covid-19

Вакцина может не оказать должного эффекта в некоторых случаях. Фото: pixabay.com

Вакцина может не оказать должного эффекта в некоторых случаях. Фото: pixabay.com

Вакцина от коронавируса может не подействовать на определенную категорию населения. Связано это не с препаратом, а с особенностями организма, которые стоит учитывать при применении вакцины. Об этом рассказал врач-иммунолог Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, примерно 1% населения может оказаться без вакцины от коронавируса. Так как применение препарата может не оказать должного эффекта на организм человека.

«Способность отвечать на вакцинацию зависит от множества факторов: от состояния иммунной системы в момент вакцинации, от правильности проведения техники иммунизации, от стабильности и активности вакцины», – заявил Георгий Викулов.

Например, на организм могут повлиять принимаемые лекарства и обострение некоторых заболеваний в момент вакцинации. Также есть случаи, когда прививаться и вовсе противопоказано. В основном это связано с обострением хронических заболеваний, включая ОРВИ, гриппы и инфекции.

Отметим, что по словам эксперта, решение о вакцинации должен принимать врач в каждом конкретном случае.

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