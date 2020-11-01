В России рассказали о возможных противопоказаниях при вакцинации от Covid-19

Вакцина от коронавируса может не подействовать на определенную категорию населения. Связано это не с препаратом, а с особенностями организма, которые стоит учитывать при применении вакцины. Об этом рассказал врач-иммунолог Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, примерно 1% населения может оказаться без вакцины от коронавируса. Так как применение препарата может не оказать должного эффекта на организм человека.
«Способность отвечать на вакцинацию зависит от множества факторов: от состояния иммунной системы в момент вакцинации, от правильности проведения техники иммунизации, от стабильности и активности вакцины», – заявил Георгий Викулов.
Например, на организм могут повлиять принимаемые лекарства и обострение некоторых заболеваний в момент вакцинации. Также есть случаи, когда прививаться и вовсе противопоказано. В основном это связано с обострением хронических заболеваний, включая ОРВИ, гриппы и инфекции.
Отметим, что по словам эксперта, решение о вакцинации должен принимать врач в каждом конкретном случае.
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