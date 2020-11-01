В России назвали фактор, снижающий в пять раз риск заражения Covid-19

В России назвали фактор, снижающий в пять раз риск заражения Covid-19
Люди с очками реже болеют коронавирусом. Фото: pixabay.com

Люди, которые носят очки, заражаются в пять раз реже других коронавирусной инфекцией. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов, сообщает «Российская газета».

По словам эксперта, исследование китайских ученых коронавирусной инфекции показало, что среди людей, носящих очки, только 10% оказались зараженными. Связанно это с тем, что в основном коронавирус попадает в организм пациента через слизистые носа и глаз. Поэтому люди с очками имеют определенную защиту.

«В Китае это очень ярко проявляется, потому что носят очки более 80%», – сообщил Сергей Нетесов.

Кроме этого, Сергей Нетесов призывает всех носить медицинские маски, чтобы обезопасить не только себя, но и других граждан от заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам врача, сложнее всего переносят коронавирус дети до 3-х лет.

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