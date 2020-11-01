Врач рассказала, что тяжелее всего коронавирус переносят дети до трех лет

Врач рассказала, что тяжелее всего коронавирус переносят дети до трех лет
На период пандемии лучше исключить контакт детей с пожилыми родственниками. Фото: pixabay.com

Врач пермской краевой больницы Елена Зубова рассказала, что среди детей тяжелее всего переносят коронавирусную инфекцию малыши до трех лет.

Врач подчеркнула, что если родители заметили у ребенка высокую температуру, одышки, судороги и рвоту, нужно незамедлительно вызывать скорую. При этом риск развития тяжелой формы коронавируса выше всего у детей младше года. Кроме того, в зоне высокого риска оказываются малыши с врожденными патологиями, либо в случае, если организм уже поражен вирусами.

Среди симптомов COVID-19 у детей врач отмечает заложенный нос, боль в ушах и горле, сухой или мокрый кашель, боль в мышцах, слабость, судороги, диарею и тошноту. Специалист советует исключить контакт детей с пожилыми родственниками и добавить в рацион малышей витамин D для укрепления иммунитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фитнес-браслеты могут предсказать заражение коронавирусом до появления симптомов.

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