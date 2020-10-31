Фитнес-браслет может предсказать заражение коронавирусом

Ученые из Исследовательского института Скриппса пришли к выводу, что фитнес-устройства способны предсказывать заражение COVID-19.

Специалисты изучили данные мобильного приложения, собирающего информацию со смарт-часов и фитнес-браслетов, а также привлекли к исследованию симптомы и результаты тестов добровольцев. Оказалось, что устройства для занятий спорта, постоянно отслеживая изменения числа сердечных сокращений, уровень сна и физической активности, а также самочувствие, сообщаемое им самими пользователями, способны предоставлять отчет, по которому можно определить возможное заражение коронавирусом.

Ученые подчеркивают, что главной целью является выявление и купирование болезни на ранней, бессимптомной или предсимптомной стадии, когда человек наиболее заразен и опасен для окружающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, чтоу людей по всему миру снижается средняя температура тела.