Ученые заметили, что у людей по всему миру снижается температура

Температура тела начала снижаться у людей со всего мира. Фото: pixabay.com

Температура тела начала снижаться у людей со всего мира. Фото: pixabay.com

Американские ученые заметили снижение средней температуры тела у людей со всех уголков планеты. Причина этому пока не известна.

Об этом сообщается в журнале Sciences Advances. Согласно исследованию антропологов из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, какой-либо универсальной причины для массового снижения температуры тела нет, что и беспокоит специалистов.

Примерно 200 лет назад немецкий врач определил нормальную температуру тела — 37 градусов. В 2017 году ученые Великобритании установили, что средняя температура тела местных жителей составляет 36,6. А измерения в калифорнийском городе Пало-Альто в 2019 году показали новый результат — 36,4.

По одной из версий, причиной может быть развитие системы здравоохранения и снижение количества инфекций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые установили связь между счастьем и заболеваемостью COVID-19.