Ученые установили связь между счастьем и заболеваемостью COVID-19

В случае с коронавирусной инфекцией также нужно иметь в виду эмоциональную составляющую. Фото: unsplash.com

В случае с коронавирусной инфекцией также нужно иметь в виду эмоциональную составляющую. Фото: unsplash.com

Хорошее настроение оказывает влияние на заболеваемость коронавирусом, заявил гендиректор НМИЦ имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

По его словам, коронавирус реже выявляют там, где выше уровень счастья. Ученый считает, что в случае с коронавирусной инфекцией также нужно иметь в виду эмоциональную составляющую, пишут «Известия».

Шляхто отметил, что сейчас население нуждается в мотивации на хорошее настроение, здоровый образ жизни и питание, а также на физическую активность. Все это необходимо для поддержки индивидуального иммунитета. В сочетании с коронавирусными ограничениями это снизит риск заражения респираторными инфекциями.

Академик уточнил, что сам он поддерживает здоровье, принимая витамины и микроэлементы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны напитки, снижающие риск смерти от коронавируса.