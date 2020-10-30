Ученые установили связь между счастьем и заболеваемостью COVID-19

Ученые установили связь между счастьем и заболеваемостью COVID-19
В случае с коронавирусной инфекцией также нужно иметь в виду эмоциональную составляющую. Фото: unsplash.com

Хорошее настроение оказывает влияние на заболеваемость коронавирусом, заявил гендиректор НМИЦ имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

По его словам, коронавирус реже выявляют там, где выше уровень счастья. Ученый считает, что в случае с коронавирусной инфекцией также нужно иметь в виду эмоциональную составляющую, пишут «Известия».

Шляхто отметил, что сейчас население нуждается в мотивации на хорошее настроение, здоровый образ жизни и питание, а также на физическую активность. Все это необходимо для поддержки индивидуального иммунитета. В сочетании с коронавирусными ограничениями это снизит риск заражения респираторными инфекциями.

Академик уточнил, что сам он поддерживает здоровье, принимая витамины и микроэлементы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны напитки, снижающие риск смерти от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заболеваемость заражение коронавирусом НМИЦ Алмазова пандемия счастье


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти объяснили, почему в Петербурге расходятся данные по смертности от COVID-19
ВОЗ предупредила о долгосрочных последствиях COVID-19 у переболевших
Ученые установили связь между счастьем и заболеваемостью COVID-19
Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии нет других друзей
В Петербурге избили пассажира трамвая за просьбу надеть маску
Рената Литвинова рассказала, как себя чувствует заболевшая COVID-19 Земфира
Российские границы могут открыться для туристов весной
В Турции сообщили о 17 жертвах землетрясения и 709 пострадавших