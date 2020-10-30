Стали известны напитки, снижающие риск смерти от коронавируса

Стали известны напитки, снижающие риск смерти от коронавируса
Чай. Фото: pixabay

Два всем известных напитка могут обеспечить дополнительную защиту от коронавирусной инфекции. Ими оказались чай и кофе. Особенно они полезны для диабетиков, которые входят в группу риска во время пандемии.

Как сообщает журнал BMJ Open Diabetes Research and Care, употребление зеленого чая и кофе в больших объемах ежедневно на 63% снижает уровень смертности от всех причин среди людей с диабетом второго типа. Стоит отметить, что в настоящее время диабет диагностирован у более чем 42,5 млн людей.

Исследования ученых регулярно доказывают, что употребление зеленого чая снижает риск развития диабета, хорошо влияет на уровень глюкозы и чувствительность к инсулину. По данным японских ученых, нужно пить четыре и более чашек зеленого чая в день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, назван нетипичный симптом коронавируса.

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