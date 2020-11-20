Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к режиссеру Учителю

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск сына Цоя к киностудии «Рок» режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам, в котором заявитель просил изменить фильм «Цой» о своем отце.

Об этом стало известно в пятницу, 20 ноября. Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, суд оставил иск без движения.

Александр потребовал с ответчиков — Алексея Учителя и кинопрокатчиков — возместить госпошлину в размере 300 рублей, а также расходы по нотариальному обеспечению доказательств в размере 29 080 рублей.

Напомним, российская премьера художественного фильма «Цой», действие которого разворачивается в вымышленных обстоятельствах после смерти артиста, состоялась 12 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Цой уже не один год обращается к создателям фильма с возражениями по поводу содержания картины, однако все его доводы игнорируют. Александр Цой также отмечал, что был против этого фильма еще с момента создания сценария.