Сын Цоя не хочет видеть фильм Учителя в прокате

Сын музыканта Виктора Цоя Александр Цой публично высказался о фильме «Цой», который снял режиссер Алексей Учитель.

Александр Цой заявил, что он уже не один год обращается к создателям фильма с возражениями по поводу содержания картины, однако все его доводы игнорируют. По словам сына музыканта, сейчас создатели «прямо врут, что мы договорились и с правами у них все в порядке.

Однако, как пишет сын Цоя в своем Instagram-аккаунте, он был против этого фильма еще с момента создания сценария.

«Рассказанная в нем история — полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца в аварии в Латвии в 1990 году. Я это знаю точно, потому что я там был», — написал Александр Цой.

Он считает, что создатели пытаются использовать фамилию лидера группы «Кино», чтобы заработать.

Цой заявляет, что говорит не только от себя, но и от лица его близких людей его родителей — дедушки Роберта Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова.

«Мы против такого фильма и против его выхода в прокат», — подчеркнул он.

Он отметил, что он и его близкие направили обращения президенту России, председателю правительства и министру культуры. Цой добавил, что уверен в том, что вопрос о выходе фильма в прокат будет урегулирован «по закону и по справедливости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России отложили премьеру фильма «Цой».