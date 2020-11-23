Роспотребнадзор объяснил, чем опасно дистанционно обучение

Это может привести к ускоренному распространению коронавируса.

Петербургский Роспотребнадзор направил письмо губернатору Северной столицы Александру Беглову, в котором разъяснил опасность перевода всех школьников на дистанционное обучение. Об этом пишет АБН.

Врачи считают, что это может привести к ускоренному распространению коронавируса, так как дети начнут чаще посещать общественные места. Там за ними никто не будет присматривать и это приведет к увеличению случаев заражения. Также из-за дистанционного обучения будет расширен круг общения – они будут видеться не только с одноклассниками, но и другими людьми.

Это приведет к «формированию множественных домашних очагов с вовлечением в эпидемический процесс лиц старшего возраста». Отмечается, что в школах делают все возможное, чтобы не допустить распространение инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как долго Covid-19 держится в организме человека.