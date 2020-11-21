В Роспотребнадзоре рассказали, как долго Covid-19 держится в организме человека

Заразиться от больного коронавирусом можно за два три дня до появления привычных симптомов. Обычно обоняние и кашель появляются через несколько дней после попадания инфекции в организм.

Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью «Российской газете».

По словам эксперта, основной признак заразности коронавирусом – это выделения инфекции из верхних дыхательных путей. Поэтому заразиться можно от больного, который только подхватил вирус. При этом на заразность не влияет форма течения коронавируса.

Таким образом, коронавирус выходит из организма через 10 дней, если пациент болел легкой формой. При тяжелой – процесс выделения может достигать трех недель, а в редких случаях до 70-105 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России почти 25 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки.