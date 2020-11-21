В России почти 25 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки

В стране установлен новый рекорд по суточному приросту заражений коронавирусной инфекцией. Почти 25 тыс. человек заразились вирусом за прошедшие сутки.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за прошедшие сутки в стране выявлено 24 882 новых случая заражения инфекцией. Большинство приходится на Москву – 7 168 пациентов. Второе место за Петербургом – 2 476 человек.

Напомним, что суточный рекорд до этого был поставлен накануне, 20 ноября. В России впервые было зафиксировано более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Всего в России за все время пандемии выявлено 2 064 748 пациентов в 85 регионах. Летальным исходом болезнь закончилась для 35 778 из них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за сутки в Петербурге выявлено 2 476 новых случаев заражения коронавирусом.