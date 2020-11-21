За сутки в Петербурге выявлено 2 476 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 2 476 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в субботу, 21 ноября в Оперативном штабе по борьбе с пандемией. В городе за сутки зарегистрировано 70 смертей от COVID-19.

В Петербурге на карантине находится 2855 человек. Из них 82 – в обсерваторе, 813 — на самоизоляции, 1960 человек – контактные

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 24 822 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. При этом вылечились 26 021 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 2 064 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 778 летальных исходов, выздоровели 1 577 435 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.