В России назвали стоимость вакцины «Спутник V» за рубежом

Стоимость одной дозы российского препарата «Спутник V» для иностранных больных обойдется в менее 10 долларов США.

Данные об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте препарата во вторник, 24 ноября. Отмечается, что комплект вакцины состоит из двух доз, поэтому стоимость препарата будет составлять примерно 20 долларов США.

Отметим, что вакцинация для жителей России будет проходить в другом формате. Граждане страны смогут бесплатно принять необходимую дозу от коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала свою эффективность выше 95%.

Всего в испытании приняли участие 18 794 человека, которым вкололи препарат или плацебо.

Также стоит отметить, что вакцина «Спутник V» заняла седьмую строчку в рейтинге востребованных препаратов от коронавируса.