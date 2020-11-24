Российский препарат «Спутник V» показал эффективность выше 95%

Вторые промежуточные результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» показали эффективность более чем в 95%.

Данные об этом появились в официальном Twitter-аккаунте вакцины. Отмечается, что до этого эффективность составляла 91,4%. Тогда с момента принятия препарата добровольцами прошло 28 дней. Теперь уже 42 день и препарат набирает свою мощность. Более чем 95% эффективность.

Всего в испытании приняли участие 18 794 человека, которым вкололи препарат или плацебо.

«Очень важно, что второй промежуточный анализ эффективности вакцины «Спутник V» подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе, то есть мы можем говорить об эффективности препарата в 91-92 процента», — заявил директор разработавшего препарат Национального центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцина «Спутник V» заняла седьмую строчку в рейтинге востребованных препаратов от коронавируса.