Российская вакцина стала 7-й в рейтинге востребованных от Covid-19

Bloomberg составил рейтинг востребованных вакцин от коронавируса. Первое место занял препарат британских ученых.

Рейтинг был составлен на основе данных исследовательской компании Airfinity Ltd и Оксфордского университета.

Таким образом, у экспертов получилось, что больше всего закупок в мире приходится на британский препарат от компании AstraZeneca. Более 40% заказов приходится на страны со средним и низким уровнями дохода. Данный процент составляет 2,4 млрд доз.

Второе место в рейтинге заняла вакцина американского производства. Производитель Novavax получил заказов на 1,4 млрд доз. 160 млн из них в США, а еще 100 млн в Европе. Тройку лидеров замкнул препарат Johnson & Johnson. Количество закупок немного уступает Novavax — 1,3 млрд доз.

Российская же вакцина осталась на седьмой строчке. «Спутник V» заказали на 537,4 млн доз. Данный препарат не планируют покупать в США и Европе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что британская вакцина показала среднюю эффективность.