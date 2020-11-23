Британская вакцина от коронавируса показала среднюю эффективность

Ее уровень составляет 70%, что назвали «действительно обнадеживающей новостью».

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вакцина, разработанная местными учеными, показала среднюю эффективность на уровне 70%. Об этом пишет РИА Новости. Такую новость назвали обнадеживающей и есть вероятность, что препарат одобрит британский регулятор.

«Вакцина при правильной дозировке может быть до 90% эффективной»,

— добавил Хэнкок в эфире телеканала Sky News.

Он надеется, что действие вакцины будут изучено более детально и после этого ее можно будет производить. Ожидается, что в 2021 году выпустят первую крупную партию вакцины. Эксперты подчеркивают, что у препарата есть ряд преимуществ перед другими – ее не очень сложно хранить, в отличие от американской.

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