Переболевший коронавирусом Зеленский рассказал о своем состоянии

Болевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский вылечился. Украинский лидер получил отрицательный тест и вернулся к работе в обычном режиме.

Он рассказал, что хорошо себя чувствует и настроен позитивно.

«Настроение бодрое, температура 36,6. Нахожусь на Банковой (улица, где расположен офис украинского президента — ред.), работаем», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус. Политик отметил, что никто не может стопроцентно обезопасить себя от болезни – Зеленский не является исключением. Он пытался соблюдать меры предосторожности, но все равно заразился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для жителей непризнанного Донбасса. Политик обратился на русском языке со словами поддержки со стороны Украины. По словам главы государства, Украина остается полностью открытой для Донбасса.