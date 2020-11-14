Зеленский обратился к Донбассу по-русски со словами поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для жителей непризнанного Донбасса. Политик обратился на русском языке со словами поддержки со стороны Украины.

Обращение украинского лидера Владимира Зеленского было опубликовано в официальном Telegram-аккаунте политика. По словам главы государства, Украина остается полностью открытой для Донбасса.

«Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны и кто разделяет нас во всех смыслах этого слова», – заявил Владимир Зеленский в адрес жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусной инфекцией. У политика тест выдал положительный результат.

Кроме этого, глава государства рассказал о своем самочувствии и температуре, которая составляет 37,5.