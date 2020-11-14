Зеленский обратился к Донбассу по-русски со словами поддержки

Зеленский обратился к Донбассу по-русски со словами поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для жителей непризнанного Донбасса. Политик обратился на русском языке со словами поддержки со стороны Украины.

Обращение украинского лидера Владимира Зеленского было опубликовано в официальном Telegram-аккаунте политика. По словам главы государства, Украина остается полностью открытой для Донбасса.

«Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны и кто разделяет нас во всех смыслах этого слова», – заявил Владимир Зеленский в адрес жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусной инфекцией. У политика тест выдал положительный результат.

Кроме этого, глава государства рассказал о своем самочувствии и температуре, которая составляет 37,5.

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