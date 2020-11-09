Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус

Политик рассказал, что чувствует себя нормально.

Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что никто не может стопроцентно обезопасить себя от болезни – Зеленский не является исключением. Он пытался соблюдать меры предосторожности, но все равно заразился. Сейчас температура тела Зеленского составляет 37,5. Он добавил, что чувствует себя нормально. Зеленский планирует изолироваться, но продолжать работать.

«Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!»

— написал он.

Глава офиса президента Украины также заболел. Напоминаем, что в Украине успели зарегистрировать почти полмиллиона случаев заражения коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ считают, что пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации.