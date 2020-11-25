Россиян, вернувшихся на родину, оштрафовали на 4 млн рублей

Они не предоставили данные о проведении теста на коронавирус.

В Москве туристов, вернувшихся из-за границы, оштрафовали на четыре миллиона рублей. Они не предоставили данные о проведении теста на коронавирус, о чем сегодня, 25 ноября, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что правила нарушили около трех тысяч человек. Им направили уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Штрафы уже получили 335 граждан, которые должны выплатить 4,25 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге к работе с ковид-пациентами привлекли более 900 студентов-медиков. В городские поликлиники на практику направлены 1,4 тысячи студентов медколледжей: они принимают звонки, связываются с пациентами, которые лечатся дома, информируют о результатах тестов.