Россиян, вернувшихся на родину, оштрафовали на 4 млн рублей

Россиян, вернувшихся на родину, оштрафовали на 4 млн рублей
Штрафы назначили 335 туристам. Фото: pixabay.com

Они не предоставили данные о проведении теста на коронавирус.

В Москве туристов, вернувшихся из-за границы, оштрафовали на четыре миллиона рублей. Они не предоставили данные о проведении теста на коронавирус, о чем сегодня, 25 ноября, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что правила нарушили около трех тысяч человек. Им направили уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Штрафы уже получили 335 граждан, которые должны выплатить 4,25 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге к работе с ковид-пациентами привлекли более 900 студентов-медиков. В городские поликлиники на практику направлены 1,4 тысячи студентов медколледжей: они принимают звонки, связываются с пациентами, которые лечатся дома, информируют о результатах тестов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пандемия туризм штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Малоимущим россиянам предложили выплатить по 10 тыс. рублей к Новому году
Россиян, вернувшихся на родину, оштрафовали на 4 млн рублей
В Петербурге готовятся к борьбе с мокрым снегом и гололедицей
На поддержку бизнеса из бюджета Петребура выделили дополнительно 2 млрд рублей
В Шушарах появился колумбарий надежд: активисты критикуют чиновников за ...
Лолита рассказала о проблемах в связи с пандемией
Результаты тестов на коронавирус можно будет узнать на сайте госуслуг
Искусственный интеллект научили диагностировать болезнь Паркинсона по глазам