В Петербурге к работе с ковид-пациентами привлекли более 900 студентов-медиков

Медики, которые лечат больных с коронавирусном, прошли обучение по дополнительной программе. К подготовке привлекают преподавателей вузов, докторантов и аспирантов. Фото: pixabay

Медики, которые лечат больных с коронавирусном, прошли обучение по дополнительной программе. К подготовке привлекают преподавателей вузов, докторантов и аспирантов. Фото: pixabay

На сегодняшний день по трудовому договору в коронавирусных стационарах на должностях младшего и среднего персонала работают 490 студентов медицинских вузов и 423 студента профильных колледжей.

Об этом в среду, 25 ноября, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы. В городские поликлиники на практику направлены 1,4 тысячи студентов медколледжей: они принимают звонки, связываются с пациентами, которые лечатся дома, информируют о результатах тестов.

На сегодняшний день в поликлиниках пациентам с коронавирусом помогают 9,5 тысяч сотрудников, среди которых 5,3 тысячи врачей. В стационарах трудятся 15 тысяч работников, в том числе 5 528 медиков и 5 843 среднего медперсонала. На скорой работают 6,5 тысяч человек — 1 213 врачей и 3 030 младшего персонала.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стало втрое больше вакансий для медиков и фармацевтов.