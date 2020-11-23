В Петербурге в три раза выросло число вакансий для медиков и фармацевтов

В Петербурге в три раза выросло число вакансий для медиков и фармацевтов
Конкуренция среди медицинских специалистов и фармацевтов в Петербурге по итогам октября составила 3,8 человек на место, что ниже нормы в 1,5 раза. Фото: pixabay

Спрос на сотрудников в медицинской сфере продолжает увеличиваться по всей стране. Не является исключением и Северная столица.

По данным исследования аналитиков сервиса HeadHunter Северо-Запад, в октябре число предложений для медиков и фармацевтов выросло на 18% по сравнению с февралем. За три недели появилось свыше трех тысяч новых предложений по работе в этой области — это в три раза выше прошлогодних показателей.

Наиболее востребованными остаются младший и средний медицинский персонал (28% от всех вакансий в сфере), лечащие врачи (25%) и врачи-эксперты (17%). Работодатели предлагают, в среднем, 60 тысяч рублей врачам и 40 тысяч рублей — медперсоналу.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно информации петербургского Центра занятости, в городе заметно увеличилось количество вакансий.

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