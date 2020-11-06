Центр занятости Петербурга отмечает возросшее число вакансий

Рынок труда в Петербурге еще не восстановился полностью после кризиса пандемии. Фото: pixabay.com

Рынок труда в Петербурге еще не восстановился полностью после кризиса пандемии. Фото: pixabay.com

Руководитель Центра занятости населения Северной столицы Юлия Горохова рассказала об актуальной ситуации на городском рынке труда в условиях пандемии COVID-19.

Специалист отметила, что жителям Петербурга предлагается достаточно различный направлений для трудоустройства и большой выбор вакансий. Эксперт признала, что в сравнении с показателями прошлого года может создаться впечатление о текущих сложностях с поиском работы, однако, считает Юлия, на самом деле это не так.

Как объяснила глава Центра занятости телеканалу «Санкт-Петербург», потеряв работу в одной сфере, можно попробовать поискать себя в другой области. Специалист при этом напомнила, что база вакантных мест постоянно расширяется. Так, если месяц назад в Центре могли предложить 35 тысяч вакансий, то сейчас их уже 37 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам аналитиков, за два месяца доступных вакансий в Петербурге стало в два раза больше.