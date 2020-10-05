Вакансий в Петербурге стало в два раза больше

Аналитики провели исследование и выяснили, что за два месяца в Петербурге увеличилось количество доступных вакансий.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы». По данным за третий квартал 2020 года в сравнении с предыдущим кварталом вакансий в Петербурге стало больше на 105%. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий выросло на 31%.

Больше всего вакансий прибавилось в направлении «Туризм, рестораны» (+286%). На втором месте по росту вакансий находится направление «Образование, наука» (+258%), а на третьем — «Без опыта, студенты» ( +156%).

Вместе с тем выросла и предлагаемая зарплата (+15%), достигнув отметки в 35 тысяч рублей в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских работодателей попросили перевести часть своих сотрудников на «удаленку».