Вакансий в Петербурге стало в два раза больше

Вакансий в Петербурге стало в два раза больше
В Петербурге растет число вакансий. Фото: unsplash.com

Аналитики провели исследование и выяснили, что за два месяца в Петербурге увеличилось количество доступных вакансий.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы». По данным за третий квартал 2020 года в сравнении с предыдущим кварталом вакансий в Петербурге стало больше на 105%. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий выросло на 31%.

Больше всего вакансий прибавилось в направлении «Туризм, рестораны» (+286%). На втором месте по росту вакансий находится направление «Образование, наука» (+258%), а на третьем — «Без опыта, студенты» ( +156%).

Вместе с тем выросла и предлагаемая зарплата (+15%), достигнув отметки в 35 тысяч рублей в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских работодателей попросили перевести часть своих сотрудников на «удаленку».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакансии новости спб работа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургскую компанию будут судить за уклонение от налогов на 100 миллионов
С начала 2020 года Санкт-Петербургская таможня перечислила в федеральный ...
Жители Центрального района Петербурга борются за сохранение дома Ратькова-Рожнова
Ребенку стало плохо прямо на дороге на Поклонногорской
США рассекретили переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»
Рудковскую раскритиковали за покупку коляски для новорожденного сына за ...
Грабившего женщин жителя Петербурга отправили в колонию на 7,5 лет
Минсельхоз США прогнозирует рост производства свинины в России