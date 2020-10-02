Петербургских работодателей попросили перевести часть своих сотрудников на «удаленку»

Губернатор Северной столицы Александр Беглов внес изменения в действующее постановление о противодействии коронавирусной инфекции в городе.

Руководству городских организаций и предприятий настоятельно рекомендовано позволить своим работникам начать выполнять свои обязанности в домашних условиях, благодаря дистанционным технологиям. Речь идет о тех сотрудниках, которые не отвечают за обеспечение функционирования компаний. Что касается тех работников, которые и так ведут удаленную деятельность, городские власти посоветовали их начальству позволить продолжать это делать и в дальнейшем. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Также, с 5 октября по 2 ноября в Петербурге будет приостановлено предоставление социальных услуг в полустационарной форме. Отметим, что ограничение не затронет социально-психологические и социально-педагогические услуги и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, которыми горожан могут обеспечивать дистанционно.

Помимо этого, петербуржцам старше 65 лет рекомендуется соблюдать самоизоляции и не посещать общественные места без необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов обсудил с главой ФМБА Скворцовой борьбу с коронавирусом в Петербурге.