Беглов обсудил с главой ФМБА Скворцовой борьбу с коронавирусом в Петербурге

"Команды новых руководителей будут развивать фундаментальные научные и клинические направления, а также работать над обеспечением безопасности тех жителей Санкт-Петербурга, которые трудятся в отраслях с высокими рисками для здоровья", - заявила Скворцова. Фото: Baltphoto

"Команды новых руководителей будут развивать фундаментальные научные и клинические направления, а также работать над обеспечением безопасности тех жителей Санкт-Петербурга, которые трудятся в отраслях с высокими рисками для здоровья", - заявила Скворцова. Фото: Baltphoto

В пятницу, 2 октября, состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой.

На встрече обсуждали реализацию нацпроектов в области здравоохранения в Петербурге, ход борьбы с коронавирусной инфекцией и кадровые назначения в стационарах структуры ФМБА России. Глава Северной столицы отметил, что работа с клиниками ФМБА в период пика пандемии COVID-19 помогла разгрузить городские больницы и была полезной при разработке методик борьбы с опасной инфекцией.

Кроме того, Беглов и Сковорцова обсудили, что должность руководителя Детского научно-клинического центра инфекционных болезней вместо ушедшего с этого поста академика РАН Юрия Лобзина займет главный внештатный специалист ФМБА России по инфекционным болезням у детей Александр Усков. А директором Северо-Западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова (Клинической больницы №122) вместо Якова Накатиса станет Валерий Колабутин. Бывших глав этих учреждений назначат президентами клиник, они будут выступать в качестве консультантов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала последние данные по мерам борьбы с COVID-19, актуальным сейчас в Петербурге.