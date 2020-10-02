Ужесточение «масочного режима», вереницы «скорых» у больниц, уход школьных классов на карантин: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Петербуржцев снова призывают носить маски, городские медучреждения опять начинают перепрофилироваться, а школы и детсады — отправлять детей по домам: Gazeta.SPb.ru публикует актуальную информацию, касающуюся распространения Covid-19 в Северной столице.

Статистика

За последние сутки в Петербурге выявлено 302 заболевших новой коронавирусной инфекцией. 151 человек выздоровел, 32 умерло. Всего с начала пандемии Covid-19 заразились 43 608 горожан. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Пока по суточной смертности от опасной инфекции наш город остается на втором месте.

Масочный режим

С 1 октября в Северной столице усилен контроль за соблюдением пассажирами общественного транспорта «масочного режима». В связи с этим в городе обещают снизить стоимость СИЗов до 10 рублей. Приобрести средство индивидуальной защиты можно на любой станции метро в «Первой полосе». Однако читатели Gazeta.SPb.ru заметили, что петербуржцы продолжают игнорировать призывы быть осторожными. Да и сотрудники, в том числе подземки, ограничиваются лишь предупреждениями. Хотя для особо нервных и буйных обещают вызывать Росгвардию.

Вакцинация

В Петербурге пока не началась вакцинация от коронавируса. Об этом 30 сентября рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. По ее словам, иммунизация вот-вот должна стартовать. Напомним, что проходить ее в первую очередь будут медики.

Медучреждения

1 октября Александровская больница перепрофилировалась под прием пациентов с Covid-19. В ближайшее время в учреждении оборудуют 700 коек. Сейчас развернуто 250. Лечение в стационаре получают 350 инфицированных. Днем ранее, 30 сентября, горожане заметили вереницу карет «скорой помощи» у городской больницы №38 в Пушкине. Там под больных коронавирусом выделено 184 койки. В штатном режиме учреждение проработало всего около месяца. Похожую картину можно было наблюдать и у центральной районной больницы в Выборге. Скопление машин и люди в защитных костюмах — это то, что увидели очевидцы.

«Дистанционка» и «удаленка»

Комитет по образованию обновил данные по количеству карантинных классов — 51 в связи с коронавирусом ушли на домашнее обучение. Временно закрылся и один детский сад. Причина: среди учеников и преподавателей были выявлены ОРВИ и Covid-19.

На «удаленку» могут отправиться и чиновники. Такую возможность членам городского правительства поручил рассмотреть губернатор Петербурга Александр Беглов. Таким образом он призвал быть готовыми к различным сценариям.

Отмена концертов

Продолжают отменяться концерты. Так, из-за коронавируса в Петербург не приедет Стинг. Британский исполнитель должен был выступить в нескольких городах России, в том числе у нас, с 25 по 30 сентября. Планы на тур пришлось изменить. До этого свои концерты на следующий год перенесла группа «Кино».