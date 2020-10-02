Петербуржцы продолжают ездить в метро без масок, несмотря на ограничения Смольного

На днях Смольный пообещал ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в Петербурге, однако местные жители как ни в чем не бывало продолжают кататься на общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

С 1 октября в Санкт-Петербурге решили усилить масочно-перчаточный режим. Однако, как отмечают читатели Gazeta.SPb.ru, в метрополитене, как и в наземном общественном транспорте, мало кто торопится надевать маску.

На многих станциях подземки сотрудники ограничиваются лишь замечаниями, но есть и случаи, когда дело доходило до конфликта. Горожан предупреждали, что для особо «нервных» будут вызвать Росгвардию. При этом сотрудники метро просят надеть только маски, а на перчатки они не обращают внимания. Если маски с собой нет, то пассажиров отправляют к автоматам, где их можно приобрестию Многие выполняют требования сотрудников метрополитена, однако большинство снимает маски сразу после прохождения турникетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском метро с октября цены на маски снизят до 10 рублей.